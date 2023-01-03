Жительница Северска лишилась полмиллиона рублей из-за мошенников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в городе Северск 75-летняя местная жительница лишилась полмиллиона рублей из-за мошенников. Женщина хотела "обезопасить" свои сбережения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратилась местная жительница 1948 года рождения с заявлением о хищении денежных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что пенсионерке позвонили с неизвестного номера и сообщили что ее банковский счет атакуют хакеры. Мошенник сказал северчанке, что для обеспечения безопасности ее денежных средств ей нужно воспользоваться «безопасным счетом». По указаниям афериста женщина сняла все свои сбережения, а после через банкомат перевела их на продиктованный мошенником счет. Ущерб составил 551 тысячу рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело.