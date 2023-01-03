В Томске с 1 января 2023 года подорожали сигареты и алкоголь

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 2023 года в России произошли определенные изменения. Некоторые товары стали дорожать.

Например, с 1 января в стране выросли цены на вина, водку, бренди и коньяк. Подорожают сигареты примерно на 4%, а жидкости для электронных сигарет будут стоить более чем на 70% дороже.

Также, помимо этого, подорожала госпошлина на оформление паспорта. При утере паспорта РФ цена госпошлины будет - 1 500 рублей, паспорт для томичей в 14 лет будет стоить 300 рублей.

На 600 рублей подорожало оформление заграничного паспорта. Теперь он будет стоить 2 тысячи рублей, а загранпаспорт на 10 лет - 5 тысяч.

Водительское удостоверение при оформлении будет стоит 2 тысячи рублей, международный образец – 1600 рублей. Кроме этого, регистрация брака будет стоит 350 рублей, а развод – 650 рублей.