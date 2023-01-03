Житель Томска подозревается в краже 40 тысяч рублей и двух золотых колец стоимостью 84 тысячи рублей

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В Томске задержали мужчину, который подозревается в краже 40 тысяч рублей и двух золотых колец стоимостью 84 тысячи рублей. Полиция задержала 58-летнего мужчину, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступили два сообщения о хищении денежных средств, в сумме более 40 000 рублей и двух золотых колец стоимостью около 84 000 рублей. Оперативники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого 58-летнего жителя Томска", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мужчина находясь рядом с магазином на улице Б.Хмельницкого областного центра, познакомился с жителем поселка Зональная Станция, который пригласил его в гости. Находясь в квартире нового знакомого, подозреваемый вошел в доверие и убедил мужчину занять денежные средства в сумме более 40 тысяч рублей, однако возвращать их не собирался. В дальнейшем аферист прекратил выходить на связь.

Позже, спустя несколько дней, подозреваемый познакомился с жителем областного центра, который пригласил его в комнату оздоровительного учреждения расположенного в поселке Синий Утес. Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил из тумбочки два золотых кольца стоимостью более 84 рублей, которые в дальнейшем продал.

Возбуждено уголовное дело.