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В 2022 году в Томской области более 16 тысяч местных жителей нашли работу благодаря центрам занятости. Количество свободных вакансий составляет около 9 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения.

«Всего в январе-декабре 2022 года за содействием в поисках работы в областные центры занятости населения обратилось 26 тысяч жителей, которым было оказано более 75 тысяч услуг», – говорится в сообщении.

Отмечается, что заявленное работодателями количество свободных вакансий по-прежнему составляет около 9 тысяч человек, из них более 50% - соискатели рабочих специальностей.