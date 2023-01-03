Фото: Анна Ковалёва

В Томске 3 января синоптики обещают до -7 градусов и небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе во вторник ветер будет дуть восточный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -5…-7°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, днем местами по югу умеренный снег, мокрый снег, местами изморозь. Температура днем -11…-16 °С, местами до -21 °С, по юго-востоку -5…-10 °С. На дорогах местами гололедица.