Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 12:15

Томский проект «Краса в погонах» рассказал о новой участнице - Наталье Карасёвой

Наталья Карасёва - старший помощник прокурора Северска
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Предоставлено Прокуратурой Томской области

Фото: Предоставлено Прокуратурой Томской области

Издание "МК-Томск" запустил проект "Краса в погонах", в котором рассказывает о девушках, которые носят форму на своем рабочем месте. В этот раз читателей познакомили с Натальей Карасёвой, старшим помощником прокурора Северска.

Девушка работает в прокуратуре, начиная с 2020 года. Главные увлечения сотрудницы - это стретчинг и йога.

Уточняется, что проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.