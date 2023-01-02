Томский проект «Краса в погонах» рассказал о новой участнице - Наталье Карасёвой

Фото: Предоставлено Прокуратурой Томской области

Издание "МК-Томск" запустил проект "Краса в погонах", в котором рассказывает о девушках, которые носят форму на своем рабочем месте. В этот раз читателей познакомили с Натальей Карасёвой, старшим помощником прокурора Северска.

Девушка работает в прокуратуре, начиная с 2020 года. Главные увлечения сотрудницы - это стретчинг и йога.

Уточняется, что проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.