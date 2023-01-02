Жителям Томска рассказали о времени работы отделов полиции

Фото: Томская полиция

Нерабочие дни и отдых касается далеко не всех. Томские полицейские дежурили в новогоднюю ночь и продолжают свою работу в период праздников. Региональное УМВД опубликовало расписание для отделов полиции по оказанию госуслуг.

"МРЭО ГИБДД УМВД России по Томской области, г. Томск ул. Иркутский тракт, 79, Баумана 18 стр. 1 по (выдача, обмен водительских удостоверений, регистрация транспорта). 4 января 2023 года с 08:00 до 16:00; 5 января 2023 года с 08:00 до 16:00", - говорится в сообщении.

Также работу начнет информационный центр УМВД России по Томской области (по линии информационно-справочной работы) 4 января 2023 года с 9:00 до 12:00 и 5 января 2023 года с 9:00 до 12:00.

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