В Томске работает семь баз для лыжников

Фото: Фролов Михаил

В Томске продолжает работу семь лыжных баз, за их состоянием следят дежурные, на местах работает освещение в вечернее время и музыкальное сопровождение. Информацию об этом сообщила мэрия города.

"В Томске работает семь лыжных баз: «Буревестник», «Метелица», «Кедр», «Черемушки», в Сосновом бору, на стадиона ТГУ и ТУСУР", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что за стоянием полотна на «Буревестнике», «Метелице», «Кедре» и Сосновом бору следят специалисты управления физической культуры и спорта Томска.

Добавляется, общая протяженность семи городских трасс на лыжных базах более 45 километров. Рабочее время точек с 11.00 до 22.00. Двери стадионов открыты при температуре воздуха до -25 градусов.

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