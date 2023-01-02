В Томской области за сутки COVID-19 заболели 15 человек

Фото: Олег Золото

Сегодня, 2 января, в Томской области выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 625 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 18 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 127 человек, 1 человек умер.

За последние сутки в стране выявлено 3 884 заболевших коронавирусной инфекцией, 43 пациентов скончались, 4 489 выздоровели.

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