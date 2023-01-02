В Томске с 3 января будет работать каток на Мавлюкеевском озере

Фото: Пресс-служба ТГУ

В Томске на Мавлюкеевском озере, которое находится возле студенческого жилого комплекса "Парус", во вторник, 2 января 2023 года, запустят новый каток. Информацию об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

"Стоимость проката: 110 рублей + бесплатная раздевалка; свои коньки + 50 рублей за раздевалку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что каток будет работать ежедневно с графиком: с 12.00 до 22.00. Жителей города ждет праздничная иллюминация, украшенная елка и другие новогодние украшения.

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