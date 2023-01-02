Томичам напомнили график работы медицинских учреждений в праздничные дни

Фото: Анна Ковалёва

В Томской области с 1 января по 8 января 2023 года медицинские учреждения работают по специальному графику, однако экстренную помощь жители региона могут получить круглосуточно. Информацию с расписание больниц напомнило управление регионального облздрава.

"График «скорой помощи» в Томске и районах останется ежедневным и круглосуточным. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ряд медицинских учреждений будет работать также в круглосуточном режиме.

Травматологические пункты

Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49), в поликлинике № 10 (отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 8 (906) 959-73-72).

Челюстно-лицевая хирургия и офтальмология

Будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Также круглосуточную помощь по офтальмологии можно будет получить в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). При острой зубной боли за неотложной помощью и детям, и взрослым следует обращаться в стоматологическую поликлинику (ул. Набережная реки Ушайки, 6).

Неотложную медицинскую помощь в поликлиниках ежедневно будут оказывать дежурные врачи: терапевты и педиатры.

Удаленный мониторинг

По телефону (3822) 777-200 специалисты центра проконсультируют пациентов с респираторными заболеваниями и при необходимости помогут вызвать неотложную помощь.

Горячая линия департамента здравоохранения Томской области

По телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-8850 и короткому номеру 122 можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой, уточнить график работы медицинских и аптечных организаций, пунктов вакцинации, задать иные вопросы, касающиеся здравоохранения региона.

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