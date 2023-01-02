В новогодние праздники общественный транспорт Томска работает по графику выходного дня

Фото: Анна Ковалева

В Томске с 1 января по 8 января 2023 года изменится расписание движения городского общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. Информацию об этом сообщила мэрия города.

"В первый день нового года трамваи и троллейбусы начали свою работу с 8 утра, с сегодняшнего дня они будут ходить по расписанию выходного дня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у общественного транспорта Томска можно посмотреть измененное на период праздников расписание на специальном сайте. Кроме того, есть возможность посмотреть маршрут на 2ГИС, Яндекс.картах и интерактивной карте. Также можно уточнить график по телефону: 28-29-05.

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