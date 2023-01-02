Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 4:21

В Томске в новогоднюю ночь к спасателям обратились шесть человек

Обращения поступили к спасателям за 2 дня 2023 года
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

В Томской области во время празднования новогодних праздников экстренно-спасательная служба дежурит в ежедневном режиме. В телеграм-канале сообщается, что за 2022 год было спасено более 400 человек, а за двое суток 2023 - шесть.

"За 2022 год спасатели <////> спасли 408 человек, так же оказали помощь 495 гражданам. 2023 год начался с 4-х выездов и спасения 6-ти человек", - говорится в сообщении.

Также Томская областная поисково-спасательная служба сообщает, что за минувший год было чуть меньше тысячи выездов на обращения жителей регион - их количество составило 906.

Читайте также: Спасатели освободили застрявший в игрушке палец шестилетнего томича