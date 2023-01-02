Трое томских медиков получили грамоты от президента Российской Федерации

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В Томске трое сотрудников Городской клинической больницы № 3 им. Б.И.Альперовича получили почетные грамоты от имени президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Информация об этом появилась в телеграм-канале медицинского учреждения.

"Березко Ирины Владимировны - заведующей пульмонологическим отделением - врача пульмонолога. Лепёхина Вадима Игоревича - врача - инфекциониста инфекционного отделения № 1. Растригиной Светланы Валерьевны - заведующей аптекой - провизора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что публикация распоряжения о почетной грамоте президента Российской Федерации вышла в преддверии новогодних праздников.

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