Пропавшего жителя Бийска ищут в Томской области

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области.

В Томской области может находиться Никита Жуков из Бийска, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Молодой человек пропал 16 декабря 2022 года, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Никите Жукову 15 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, глаза карие.

Был одет песочного цвета куртку, черные джинсы, черные кроссовки с красной подошвой, темно-синюю шапку.

Сообщить о возможном местонахождении Никиты Жукова можно по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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