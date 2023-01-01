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НовостиОбщество1 января 2023 10:26

Мэр Стрежевого поделился планами развития города на 2023 год

В списке девять пунктов и это еще не все
Кирилл Колемасов
Это далеко не весь список дел, которые планируются к реализации в 2023 году.

Это далеко не весь список дел, которые планируются к реализации в 2023 году.

Фото: Анна Ковалёва

Мэр Стрежевого в своем Telegram-канале подвел итоги 2022 года. Он вспомнил запоминающиеся события муниципалитета, вспомнил про проблемы, отметил нерешенные проблемы и поделился планами на 2023 год.

Среди намеченных целей Валерий Дениченко отметил реализацию проекта «Сердце Нефтехима», открытие центра по работе с молодежью и завершение строительства стадиона между 4 и 5 школами.

В планах стоят капитальный ремонт школы №3, реализация четырех проектов в рамках программы «Комфортная городская среда» и покупка трех новых автобусов.

Не забыл мэр Стрежевого и про продолжение обновления уличного освещения на светодиодное, старт утепления фасадов многоквартирных домов и запуск муниципального пеногенератора.

Валерий Дениченко отметил, что это далеко не весь список мероприятий, которые планируются к реализации в 2023 году.

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