Мэр Стрежевого поделился планами развития города на 2023 год

Это далеко не весь список дел, которые планируются к реализации в 2023 году. Фото: Анна Ковалёва

Мэр Стрежевого в своем Telegram-канале подвел итоги 2022 года. Он вспомнил запоминающиеся события муниципалитета, вспомнил про проблемы, отметил нерешенные проблемы и поделился планами на 2023 год.

Среди намеченных целей Валерий Дениченко отметил реализацию проекта «Сердце Нефтехима», открытие центра по работе с молодежью и завершение строительства стадиона между 4 и 5 школами.

В планах стоят капитальный ремонт школы №3, реализация четырех проектов в рамках программы «Комфортная городская среда» и покупка трех новых автобусов.

Не забыл мэр Стрежевого и про продолжение обновления уличного освещения на светодиодное, старт утепления фасадов многоквартирных домов и запуск муниципального пеногенератора.

Валерий Дениченко отметил, что это далеко не весь список мероприятий, которые планируются к реализации в 2023 году.

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