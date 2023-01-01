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НовостиОбщество1 января 2023 11:00

Более тысячи жителей Томска отправили открытки с героями спектаклей

Шесть видов открыток выпустил Томский областной театр драмы
Кирилл Колемасов
Уверенность в том, что такие послания имеют культурную значимость выразил главный режиссер театра Олег Молитвин.

Уверенность в том, что такие послания имеют культурную значимость выразил главный режиссер театра Олег Молитвин.

Фото: Анна Ковалёва

К Новому году более тысячи жителей отправили открытки близким. Томский областной театр драмы в этом году выпустил 6 видов открыток с изображениями главных героев спектаклей, которые бесплатно могли отправить томичи.

Около 150 поздравлений получили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Больше всего конвертов томичи отправили в Белый Яр, Северск, Колпашево, Асино, Кожевниково и Молчаново. Теплые пожелания отправляли также в Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк.

Уверенность в том, что такие послания имеют культурную значимость выразил главный режиссер театра Олег Молитвин.

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