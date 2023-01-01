Роспотребнадзор рассказал томичам о хранении икры после Нового года

Деликатес не любит прямых солнечных лучей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие томичи традиционно покупают на праздничный стол красную икру. После окончания новогодней ночи становится актуальным вопрос - как хранить данный деликатес? Об этом журналисту «АиФ-Томск» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В первую очередь, специалисты напомнили, что икру не стоит хранить в жестяной банке. Лучше переложить деликатес в чистую стеклянную или пластиковую тару, предварительно обдав ее кипятком.

Следует распределить икру по всей площади емкости, чтобы не осталось свободного места, ведь наличие воздуха может привести к порче продукта.

Деликатес не любит прямых солнечных лучей. Его лучше хранить в холодильнике при температуре +2…+6 °С и расположить тару ближе к стенкам. Употребить продукт нужно в течение трех суток.

Читайте также: Житель Томска поделился быстрым способом избавления от похмелья