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НовостиОбщество1 января 2023 8:27

Роспотребнадзор рассказал томичам о хранении икры после Нового года

Ее следует употребить в течение трех суток
Кирилл Колемасов
Деликатес не любит прямых солнечных лучей.

Деликатес не любит прямых солнечных лучей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие томичи традиционно покупают на праздничный стол красную икру. После окончания новогодней ночи становится актуальным вопрос - как хранить данный деликатес? Об этом журналисту «АиФ-Томск» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В первую очередь, специалисты напомнили, что икру не стоит хранить в жестяной банке. Лучше переложить деликатес в чистую стеклянную или пластиковую тару, предварительно обдав ее кипятком.

Следует распределить икру по всей площади емкости, чтобы не осталось свободного места, ведь наличие воздуха может привести к порче продукта.

Деликатес не любит прямых солнечных лучей. Его лучше хранить в холодильнике при температуре +2…+6 °С и расположить тару ближе к стенкам. Употребить продукт нужно в течение трех суток.

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