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НовостиОбщество1 января 2023 2:00

В Томске 1 января синоптики обещают до -6 градусов

По области местами ожидается до -9 градусов
Ксения Высотина
Фото: Алёна Мищенко

Фото: Алёна Мищенко

В Томске в первый день 2023 года синоптики обещают до -6 градусов и небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 1 января ветер будет дуть восточный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -4…-6°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, днем местами по югу умеренный снег, мокрый снег, местами изморозь. Температура днем -4…-9°С. На дорогах также гололедица.