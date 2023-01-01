В Томске 1 января синоптики обещают до -6 градусов

Фото: Алёна Мищенко

В Томске в первый день 2023 года синоптики обещают до -6 градусов и небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 1 января ветер будет дуть восточный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -4…-6°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, днем местами по югу умеренный снег, мокрый снег, местами изморозь. Температура днем -4…-9°С. На дорогах также гололедица.