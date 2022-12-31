Жителей Томской области с Новым годом поздравил губернатор Владимир Мазур

Фото: Владимир Мазур

С Новым годом поздравил томичей губернатор региона Владимир Мазур. Он назвал этот год напряженной, плодотворной работы и «Томская область завершает его с достойными результатами».

«Несмотря на войну санкций, у нас выросли машиностроение, производство радиоэлектроники и IT-сектор, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Регион занял третье место в российском рейтинге научно-технологического развития. Мы собрали рекордный урожай зерна в полмиллиона тонн. Открыли один из крупнейших за Уралом завод по выпуску OSB-плит. У нас начал работу частный IT-парк. Эти и многие другие достижения – заслуга миллиона жителей региона», - сказал Мазур.

Он также отметил, что накануне 2023 года жители региона с надеждой будут смотреть в будущее в ожидании добрых событий.