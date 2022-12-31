Томская полиция проинформировала горожан о графике работы в новогодние праздники

Фото: Александр ГЛУЗ

В Томске полиция проинформировала горожан о работе подразделений УМВД России по Томской области по оказанию государственных услуг в период нерабочих дней.

МРЭО ГИБДД УМВД России по Томской области, г. Томск ул. Иркутский тракт, 79, Баумана 18 стр. 1 по (выдача, обмен водительских удостоверений, регистрация транспорта)

4 января 2023 года с 08:00 до 16:00

5 января 2023 года с 08:00 до 16:00

Информационный центр УМВД России по Томской области (по линии информационно-справочной работы):

4 января 2023 года с 9:00 до 12:00

5 января 2023 года с 9:00 до 12:00