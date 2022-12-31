В Томске в новогоднюю ночь прогнозируется мороз до -27 градусов

Фото: Алёна Мищенко

В Томске в новогоднюю ночь горожан ожидает мороз. Столбики термометра опустятся до -27 градусов. Об этом сообщили синоптики томского гидромецентра.

Уточняется, что в городе 1 января пройдет небольшой снег. Также прогнозируется восточный ветер 3-8 м/с. Температура ночью составит -25…-27 градусов. Днем потеплеет до -14…-16 градусов.

По Томской области тоже не утешительный прогноз. Местами пройдет умеренный снег и ветер 3-8 м/с. В ночь на 1 января ожидается -22…-27 градусов, местами до -33 градусов. Днем термометры покажут около -20...-25 градусов, местами -13…-18 градусов.

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