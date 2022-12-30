Социальные пособия в Томской области выплатят в январе в обычном режиме

Меры социальной поддержки предоставят в привычные сроки Фото: Артем КИЛЬКИН

В январе, по мере поступления средств из федерального бюджета, жителям Томской области выплатят пособия в обычном режиме. Об этом сообщили представители регионального департамента социальной защиты населения.

В почтовых отделениях, согласно графику, выплаты будут производить с 3 по 25 января, выходной - 7 января.

В первый зимний месяц 2023 года жители Томской области получат:

- пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет,

- ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей,

- региональные социальные доплаты к пенсиям,

- ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, рожденным в 2021 и 2022 годах.

«Все меры социальной поддержки предоставляются в соответствии со сроками и выплачиваются за текущий месяц до конца этого месяца», - уточнили в сообщении.

Читайте также Власти в Томске назвали условие для внедрения социальных карт в общественном транспорте