Томский психолог Болгова назвала причины подросткового вандализма

Подростки сорвали гирлянду с дома в Октябрьском районе Томска. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В декабре 2022 года в Томске камеры видеонаблюдения зафиксировали несколько случаев вандализма. Так, со стен лифта одного из домов подростки сорвали снежинки. У лицея №7 несовершеннолетние повредили зимний городок, а на улице Мичурина сорвали светотехнику с подъезда одного из домов.

Наши коллеги из «МК в Томске» выяснили у семейного психолога Анны Болговой, почему люди крадут новогодние украшения и портят созданный местными жителями уют.

По словам Анны, у подростков идет гормональная перестройка организма, здесь можно говорить о незрелости коры головного мозга. Поэтому часто они сначала действуют, а потом думают.

«Возникает много самых разных эмоций, подростки далеко не всегда могут в них разобраться. Возникает процесс «отыгрывания» эмоций, когда хочется что-то сломать или разбить», - пояснила Болгова. Специалист добавила, что юным томичам также бывает скучно, потому что городское пространство организовано прежде всего для малышей и для взрослых.

Из-за гормональной перестройки многие подростки сначала действуют, потом думают Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Отдельно психолог выделила так называемую проблему проверки границ. «Что вы мне сделаете, если я буду вести себя не как паинька?», - подобные мысли толкают подростков совершать плохие поступки даже при наличии камер наблюдения». Таким своеобразным образом несовершеннолетние проверяют, смогут ли избежать наказания. К тому же, подростки плохо разбираются в том, кому принадлежат те или иные городские пространства. Не имея конкретный образ того, кто может их наказать, дети легче решаются на хулиганство.

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