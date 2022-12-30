Спасатели освободили застрявший в игрушке палец шестилетнего томича

Юный томич не смог самостоятельно вынуть палец из детали игрушки. Фото: ТО ПСС

В пластиковом кольце, расположенном на игрушечном пистолете, у шестилетнего ребенка застрял палец. Прибывшие на место спасатели помогли юному пострадавшему. Об этом сообщили в Telegram-канале томской областной поисково-спасательной службы.

«30 декабря в 11:11 на пульт оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы поступил вызов о том, что у ребенка шести лет застрял палец в детской пластиковой игрушке», - говорится в сообщении.

Судя по опубликованной фотографии, пострадавшим стал маленький мальчик. Чтобы ему помочь, сотрудники службы «ТО ПСС» использовали слесарный инструмент.

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