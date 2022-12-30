В социальных сетях появилось видео с места смертельного ДТП на кемеровской трасе, где погибли томичи. Среди погибших нет детей.

Напомним, что в Кемеровской области на трассе Р-255 «Сибирь» случилось смертельное ДТП. Пять жителей Томска погибли после столкновения с грузовиком.

Тогда сообщалось, что водитель автомобиля «Киа Соренто», выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным грузовиком «Шазман» и обгоняемым «Хино Рейнжер». В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажиры автомобиля «Киа».

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