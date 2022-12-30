С железнодорожной инфраструктуры Томской области вывезли 40,2 тысячи кубометров снега

Оперативные бригады железнодорожников убирают снег в постоянном режиме Фото: Алёна ГОЛЕВА

В декабре 2022 года с региональных станций и перегонов железнодорожники вывезли более 40 тысяч кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Всего железнодорожники очистили 1850 километров главных, приемоотправочных и станционных путей.

«Для очистки железнодорожных путей и прилегающей территории подготовлены специальная снегоуборочная и снегоочистительная техника, а также места для выгрузки снега. На станциях и перегонах области работают две снегоуборочные машины и три снегоочистителя», - уточнили в сообщении.

В Томской области организовали круглосуточное дежурство оперативных бригад. Работникам магистрали выдали утепленную одежду и спецобувь. Они очищают переезды и обрабатывают проезжие части противогололедными средствами в постоянном режиме. При обильном снегопаде и усилении ветра для очистки платформ и путей задействуют дополнительные силы и средства.

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