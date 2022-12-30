В Томске лучшим волонтером года стала железнодорожница

Девушка работает на железной дороге. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске определили победителя регионального конкурса "Волонтер года", сообщает пресс-служба областной администрации. Ей стала Нина Черепанова, она победила в номинации «Лучший волонтер среди работающей молодежи предприятий и организаций». Девушка работает железнодорожницей.

В арсенале Нины несколько волонтерских проектов по социальным темам, темам пропаганды здорового образа жизни, экологии и не только. Девушка участвовала во всероссийской акции по уборке мусора не берегах Черного моря и реки Цухвадж в Краснодарском крае.

Нина Черепанова трудится на железной дороге с 2014 года, является куратором отряда волонтеров Западно-Сибирской железной дороги в Томске.

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