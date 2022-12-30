В Томске продают самое дешевое сливочное масло в СФО

Самой дорогой оказалась говядина. Фото: Кирилл Колемасов

В Томскстате провели анализ цен на основные продукты в центрах регионов Сибирского федерального округа. Цены отражены на 26 декабря 2022 года.

Из всех рассматриваемых продуктов, в Томске самая низкая цена на сливочное масло. За килограмм покупателям придется отдать в среднем 618,30 рубля. Самое большая цена в Иркутске – 891, 81 рублей.

Из всех регионов СФО в Томске оказалась самая дорогая говядина. Ее продают в среднем за 492, 70 рублей. В Кызыле стоимость составляет 330, 93 рубля.

Также в Томске довольно дорогие куриные яйца. В среднем, покупатели областного центра отдадут 79,83 рубля, жители Барнаула – 68,02 рубля, а в Иркутске их стоимость составляет 81,78 рубля.

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