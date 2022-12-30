"Переживаю за детей": жители Ленинского района в Томске боятся стаи собак

Фото: предоставлено очевидцем

В Томске в Ленинском районе местные жители переживают за себя и за своих детей. Виною этому стая собак, которая недавно там образовалась. Жительница района Елена рассказала журналисту "КП-Томск", что вынуждена каждый день водить и забирать ребенка в школу самостоятельно, так как боится за него.

"Дочь учится в 5 классе и самостоятельно уже может ходить и уходить из школы, но я не отпускаю ее. Либо я, либо дедушка ходим с ней вместе, потому что переживаем. Собаки ходят не маленькой стаей, их там около 7 штук бегает. Страшно представить, если отправлю ребенка одного в школу и она наткнется на них", - сказала томичка.

Елена отметила, что в основном собаки обитают возле мусорных контейнеров. Животные потрошат пакеты и копаются в мусорках.

Еще одна жительница Томска Жанна напрямую обратилась с этой проблемой к губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Томичка написала главе региона в социальных сетях.

"В Ленинском районе вот такая стая собак образовалась. Взрослым страшно, а рядом школа, детский садик. Пожалуйста, примите меры", - пишет женщина.

На комментарий Жанны даже ответила администрация Томска. В мэрии жительнице Ленинского района посоветовали обратиться в департамент дорожной деятельности и благоустройства города Томска.

Редакция "КП-Томск" запросила у администрации Томска информацию об отлове собак в данном районе.