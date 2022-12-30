В 2022 году центры занятости Томской области трудоустроили 16 тысяч граждан

В декабре 2022 года уровень безработицы составил 0,9% Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего с января по декабрь 2022 года за помощью в трудоустройстве обратились 26 тысяч жителей региона. В центрах занятости Томской области им оказали 75 тысяч услуг.

В рамках постоянных или временных договоров трудоустроили 16 тысяч граждан. Среди них и те жители региона, которые прошли профессиональное обучение на базе местных центров занятости населения.

«Заявленное работодателями количество свободных вакансий по-прежнему составляет порядка девяти тысяч человек, из них более 50% - соискатели рабочих специальностей», - уточнили в департаменте труда и занятости населения.

В декабре 2022 года уровень трудоустройства среди ищущих работу жителей Томской области составил 60,5%. Показатель уровня безработицы - 0,9%.

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