В Томской области в праздничные дни будут работать пункты вакцинации

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Фото: Олег ЗОЛОТО

В праздничные дни в Томской области продолжат работу пункты вакцинации, сообщает пресс-служба администрации региона. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Поставить прививку от гриппа можно будет 2 и 5 января в Поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62, стр. 3) с 11.00 до 15.00, 3 и 6 января будет работать пункт вакцинации в МЧС №1 с 9.00 до 12.00, а 3 и 5 января укол будут ставить в ТНЦ СО РАН с 12.00 до 14.00.

Пункт вакцинации от коронавируса будет работать в ТЦ «Лето» 4 января с 11.00 до 17.00. Пройти иммунизацию можно и в поликлиниках региона по их графику.

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