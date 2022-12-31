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НовостиОбщество31 декабря 2022 2:00

В Томске 31 декабря синоптики прогнозируют -20 и гололед

По региону местами до -33 градусов
Ксения Высотина
Фото: Алёна Мищенко

Фото: Алёна Мищенко

В Томске в последний день 2022 года синоптики прогнозируют -20 и гололед. По региону местами ожидается до -33 градусов, сообщается на сайте гидрометеорологии по Томской области.

В субботу в городе ожидается небольшой снег и юго-восточный ветер 2-7 м/с. Температура днем прогнозируется до -18...-20 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Томской области 31 декабря будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Температура днем ожидается до -16...-21 градусов, местами до -33°С, при облачности до -15 °С. На дорогах также местами гололедица.