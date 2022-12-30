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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:42

«В банке произошла утечка данных»: томичам перечислили обманные схемы телефонных мошенников

Жителям Томска рассказали о новых махинациях мошенников
Анна Ковалёва
Преступники стараются разволновать человека, чтобы он потерял бдительность

Преступники стараются разволновать человека, чтобы он потерял бдительность

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

От нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей телефонные аферисты выманивают у томичей практически ежедневно. Так, 76-летняя женщина поверила мошенникам и перевела на их на счет около восьми миллионов рублей. Об этом случае рассказала пресс-служба УМВД России по Томской области.

В 2022 году аферисты использовали разные обманные схемы. Чтобы выяснить, какие сценарии хищений самые популярные, наши коллеги из портала «МК в Томске» обратились в томское отделение Центробанка.

«Мошенники специально оказывают психологическое воздействие на человека таким образом, чтобы он раскрыл свои личные или финансовые данные, перевел им деньги или взял кредит для последующей передачи средств в чужие руки. Они могут неоднократно звонить жертве, в том числе используя технологию подмены телефонных номеров, направлять электронные письма и сообщения со ссылкой на поддельные сайты», - рассказали сотрудники ЦБ.

В томском отделении Центрального банка России также рассказали, что злоумышленники стараются вывести человека из спокойного состояния. Когда человек волнуется, у него притупляется логическое мышление. Часто обманщики добиваются этого запугиванием, пототрапливанием или обещанием внезапной выгоды.

От нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей томичи переводят мошенникам практически ежедневно

От нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей томичи переводят мошенникам практически ежедневно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Центробанке назвали самые распространенные заявления мошенников:

- на Ваше имя оформлен кредит, необходимо скорее оформить «встречный» кредитный договор

- на вашу банковскую карту ошибочно перевели деньги

- Вам звонит служба безопасности или прокуратура

- на Вашей карте заметили подозрительную активность

- в банке произошла утечка персональных данных

- Ваш родственник попал в ДТП.

В 2022 году обманщики использовали и новые сценарии:

Злоумышленники звонят жителям Томска под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи. Сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения связи, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В итоге подключается переадресация звонков и сообщений на номера мошенников. Так они получают доступ к дистанционному управлению банковскими счетами человека.

Под видом сотрудников банков аферисты сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Для этого у человека запрашивают банковские данные и СМС-код, который приходит для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. На самом деле аферисты заполучают сведения и снимают деньги с чужого счета.

Томичи продолжают попадаться даже на давно известные уловки мошенников

Томичи продолжают попадаться даже на давно известные уловки мошенников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Человеку предлагают проверить, не попали ли личные данные в руки третьих лиц. Присылают ссылку на сайт, якобы фиксирующий утечку сведений. Как только человек вводит на этом портале свои банковские данные, они оказываются у мошенников.

Лжесотрудники банка и сообщают по телефону о дефиците наличных рублей или валюты. Предлагают перевести деньги на «специальный счет», с которого человек сможет беспрепятственно их снять. Для открытия такого счета мошенники запрашивают номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также СМС-код от банка.

В томском отделении Центробанка рекомендуют всем, кто попался на уловку аферистов, сразу заблокировать свою карту, позвонив в контакт-центр банка. Ее можно заблокировать также через приложение или в личном кабинете на сайте банка.

«В течение суток после получения сообщения о списании средств следует написать заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Также следует обратиться с заявлением о хищении денег в полицию», - порекомендовали специалисты.

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