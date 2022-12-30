«В банке произошла утечка данных»: томичам перечислили обманные схемы телефонных мошенников

Преступники стараются разволновать человека, чтобы он потерял бдительность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

От нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей телефонные аферисты выманивают у томичей практически ежедневно. Так, 76-летняя женщина поверила мошенникам и перевела на их на счет около восьми миллионов рублей. Об этом случае рассказала пресс-служба УМВД России по Томской области.

В 2022 году аферисты использовали разные обманные схемы. Чтобы выяснить, какие сценарии хищений самые популярные, наши коллеги из портала «МК в Томске» обратились в томское отделение Центробанка.

«Мошенники специально оказывают психологическое воздействие на человека таким образом, чтобы он раскрыл свои личные или финансовые данные, перевел им деньги или взял кредит для последующей передачи средств в чужие руки. Они могут неоднократно звонить жертве, в том числе используя технологию подмены телефонных номеров, направлять электронные письма и сообщения со ссылкой на поддельные сайты», - рассказали сотрудники ЦБ.

В томском отделении Центрального банка России также рассказали, что злоумышленники стараются вывести человека из спокойного состояния. Когда человек волнуется, у него притупляется логическое мышление. Часто обманщики добиваются этого запугиванием, пототрапливанием или обещанием внезапной выгоды.

От нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей томичи переводят мошенникам практически ежедневно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Центробанке назвали самые распространенные заявления мошенников:

- на Ваше имя оформлен кредит, необходимо скорее оформить «встречный» кредитный договор

- на вашу банковскую карту ошибочно перевели деньги

- Вам звонит служба безопасности или прокуратура

- на Вашей карте заметили подозрительную активность

- в банке произошла утечка персональных данных

- Ваш родственник попал в ДТП.

В 2022 году обманщики использовали и новые сценарии:

Злоумышленники звонят жителям Томска под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи. Сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения связи, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В итоге подключается переадресация звонков и сообщений на номера мошенников. Так они получают доступ к дистанционному управлению банковскими счетами человека.

Под видом сотрудников банков аферисты сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Для этого у человека запрашивают банковские данные и СМС-код, который приходит для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. На самом деле аферисты заполучают сведения и снимают деньги с чужого счета.

Томичи продолжают попадаться даже на давно известные уловки мошенников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Человеку предлагают проверить, не попали ли личные данные в руки третьих лиц. Присылают ссылку на сайт, якобы фиксирующий утечку сведений. Как только человек вводит на этом портале свои банковские данные, они оказываются у мошенников.

Лжесотрудники банка и сообщают по телефону о дефиците наличных рублей или валюты. Предлагают перевести деньги на «специальный счет», с которого человек сможет беспрепятственно их снять. Для открытия такого счета мошенники запрашивают номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также СМС-код от банка.

В томском отделении Центробанка рекомендуют всем, кто попался на уловку аферистов, сразу заблокировать свою карту, позвонив в контакт-центр банка. Ее можно заблокировать также через приложение или в личном кабинете на сайте банка.

«В течение суток после получения сообщения о списании средств следует написать заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Также следует обратиться с заявлением о хищении денег в полицию», - порекомендовали специалисты.

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