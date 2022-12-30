"Шампанское все усугубит": томский кардиолог дал советы перед застольем на Новый год

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Главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Томской области, заведующий кардиологическим отделением Томской ОКБ, кандидат медицинских наук Сергей Иванович Антипов рассказал, почему опасно увлекаться алкогольными напитками за праздничным столом, и что такое синдром праздничного сердца.

По словам специалиста, наиболее часто синдром праздничного сердца проявляется после праздников, когда человек употреблял большое количество алкоголя за короткий промежуток времени, когда на утро он испытывает нерегулярное сердцебиение, может чувствовать боль или давление за грудиной, возможна одышка.

"Обычно эти симптомы исчезают довольно быстро, однако встречаются варианты тяжелого течения синдрома, когда требуется медицинская помощь", - добавил эксперт.

Отмечается, чем выше концентрация этанола в крови, тем больше вероятность развития нарушений проводимости сердца, или выше риск внезапной сердечной смерти. Подтверждена взаимосвязь приема алкоголя в больших количествах и развития аритмий у лиц в возрасте до 65 лет.

Шампанское усугубит ситуацию

По словам врача, шампанское опасно тем, что благодаря пузырькам, продукты брожения быстрее доставляются к клеткам головного мозга и печени, что быстрее вызывает эффект опьянения.

"Часто люди смешивают алкоголь, начиная с шампанского, добавляют к нему водку или бренди, виски, тем самым усугубляют тяжесть опьянения. Получается, что коктейль смешивается непосредственно внутри сосудистого русла, а на утро результат – тяжесть в голове и слабость конечностей", - рассказал специалист.

Кардиолог уточнил, что алкоголь способствует задержке жидкости в организме и межклеточным отекам, которые приводят к закислению и ухудшению работы всех органов и систем.

Добавляется, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит вовсе воздержаться от употребления алкоголя, даже от маленьких доз шампанского. Дело в том, что большинство лекарственных препаратов несовместимы с алкоголем – их действие либо усиливается, либо ослабляется, в результате чего человек остается один на один со своей болезнью.

Рекомендации кардиолога

Кардиолог рекомендует добавлять лёд к спиртному напитку, чтобы сохранив объем выпитого, уменьшить дозу алкоголя, а также нужно поесть. Закуска должна содержать достаточно жиров, состоять из продуктов животного происхождения – мясо, рыба, курица. Стоит предпочесть овощи и фрукты, благодаря которым чувство насыщения наступит быстрее, а на утро не будет чувства тяжести.

Также врач рекомендует томичам, чтобы праздник удался, хорошо выспаться перед новогодней ночью, потанцевать и побольше двигаться, а не сидеть весь праздник за столом.