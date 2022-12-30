Томичи смогут оценить искрометный юмор "Камызяк" в феврале

Билеты на концерт «Камызяков» уже в продаже. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Легендарная команда КВН «Сборная Камызякского края» даст большой концерт в томском БКЗ. Томичи смогут посмеяться над лучшими шутками «Камызяков» 6 февраля 2023 года.

Многие из участников команды стали телезвездами, снимаются в популярных фильмах и сериалах, передачах на телевидении. Самую головокружительную карьеру построил капитан «Камызяков» Азамат Мусагалиев, на счету которого несколько амплуа в популярных сериалах и роли ведущего развлекательных шоу.

«Камызяки» собрались вместе, чтобы порадовать томских ценителей юмора искрометной сатирой и веселыми номерами, а также зажигательной музыкой группы «Камызякские псы».

Билеты на концерт «Камызяков» уже в продаже, приобрести их можно на ресурсах БКЗ или на сайте томской филармонии.

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