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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:22

В Томской области за декабрь не зафиксировали рубку новогодних деревьев

Последний случай был в октябре
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

В Томской области регулярно проходят патрулирования вместе с сотрудниками полиции по лесным насаждениям еловых. За декабрь не было зафиксировано случаев незаконной рубки новогодних деревьев. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства региона.

"В Томской области бережнее стали относится к лесам. В предновогодний период 2022 года государственные лесные инспекторы Томской области провели 190 рейдов в лесах. Ежедневно лесная охрана совместно с сотрудниками полиции и общественниками патрулировала хвойные молодняки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что положительный результат в сокращении незаконной рубке принесли морозы и регулярные патрулирования. Последний зарегистрированный факт, когда томичи рубили еловые деревья был отмечен в октябре 2022 года. Браконьеры спилили 45 пихт с общим объемом ущерба 146 тысяч рублей.

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