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НовостиОбщество30 декабря 2022 6:36

В Томске устранили все дорожные дефекты на Коммунальном мосту

Подрядчик завершил работу в пятницу
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Алёна Мищенко

Фото: Алёна Мищенко

Жители Томска, которые регулярно ездят через Коммунальный мост, жаловались на колеи и ямы на дорожном полотне. Мэрия Томска в пятницу, 30 декабря, сообщила об устранении дефектов. "В ночь с четверга на пятницу подрядчик завершил работу по устранению дефектов на подъездах с обеих сторон Коммунального моста (у первой и девятой опоры)", - говорится в сообщении. Уточняется, что холодные смеси с улучшенными качествами укладывались и утрамбовывались в ночное время в сжатые сроки, чтобы жители города как можно быстрее могли переехать через Коммунальный мост. Также добавляется, что капитальный ремонт на объекте продолжится и в новогодние праздники, уже назначены дежурные на случай чрезвычайных ситуаций.

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