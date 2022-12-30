В Томске трамвай сошел с рельсов и задел легковой автомобиль

Об аварии на Большой Подгорной сообщили очевидцы происшествия. Фото: Telegram-канал "Регион-70"
В Ленинском районе Томска сошел с рельсов трамвай, который следовал по маршруту №1. Очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии в паблике «Регион-70».
«ДТП ул. Б.Подгорная, 121. Трамвай сошел с рельс и задел автомобиль. Пострадавших нет. Движение в сторону Д. Ключевской полностью перекрыто», - написали в Telegram-канале свидетели аварии.
Свидетели аварии сообщили, что пострадавших нет. Фото: Telegram-канал "Регион-70"
На опубликованных фото видно, что кабина развернутого трамвая врезалась в столб, а задняя часть задела легковую машину.
Сошедший с рельсов трамвай перегородил одну сторону проезжей части.
Читайте также Томские спасатели выехали на помощь автомобилистам после сигнала с ГЛОНАСС