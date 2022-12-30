В Томске трамвай сошел с рельсов и задел легковой автомобиль

Об аварии на Большой Подгорной сообщили очевидцы происшествия. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В Ленинском районе Томска сошел с рельсов трамвай, который следовал по маршруту №1. Очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии в паблике «Регион-70».

«ДТП ул. Б.Подгорная, 121. Трамвай сошел с рельс и задел автомобиль. Пострадавших нет. Движение в сторону Д. Ключевской полностью перекрыто», - написали в Telegram-канале свидетели аварии.

Свидетели аварии сообщили, что пострадавших нет. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

На опубликованных фото видно, что кабина развернутого трамвая врезалась в столб, а задняя часть задела легковую машину.

Сошедший с рельсов трамвай перегородил одну сторону проезжей части.

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