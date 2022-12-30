Врачи перинатального центра Томска провели 170 телемедицинских консультаций в 2022 году

Также проводятся перинатальные консилиумы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году врачи областного перинатального центра провели 170 телемедицинских консультаций, сообщает облздрав в своем Telegram-канале. В это число входят 65 консилиумов по теме беременности у женщин высокой степени риска.

Чаще всего провести консультацию просят врачи из районных медучреждений.

«Специалисты обсуждают сложившуюся ситуацию, клиническую картину, данные лабораторных анализов и инструментальных исследований. », - говорится в сообщении.

Также проводятся перинатальные консилиумы, где рассматриваются ситуации врожденных патологий развития у плода. Это позволяет обсудить тактику лечения пациенток или решить вопрос о транспортировке их в областной перинатальный центр.

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