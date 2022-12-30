В Томске мужчина отправился в колонию строгого режима за повторное вождение в нетрезвом виде

В доход государства у мужчины конфисковали автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина в Томске повторно сел за руль в нетрезвом виде, чтобы подвезти своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Его признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Как было установлено, мужчина был уже ранее судим за аналогичное правонарушение, но в июле 2022 года вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы подвезти приятеля.

«По пути следования он был остановлен сотрудниками ГИБДД, зафиксировавшими факт нахождения водителя в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

Суд приговорил подсудимого к 1 году и 6 месяцам колонии строгого режима, с лишением права заниматься, связанной с управлением транспортным средством на 3 года. Также в доход государства у мужчины конфисковали автомобиль. Приговор в законную силу не вступил.

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