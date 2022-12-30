В Томске устранили дефекты с обеих сторон Коммунального моста

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В Томске в ночь с 29 на 30 декабря подрядчик устранили дефекты с обеих сторон Коммунального моста. Укладка и утрамбовка холодных смесей с улучшенными качествами выполнялась в ночное время и в ограниченный промежуток времени, чтобы минимизировать неудобства для томичей, сообщает пресс-служба мэрии.

"По данным департамента капитального строительства, в ночь с четверга на пятницу подрядчик завершил работу по устранению дефектов на подъездах с обеих сторон Коммунального моста (у первой и девятой опоры). Все работы проводились за счёт подрядчика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на новогодние праздники на Коммунальном мосту продолжатся ремонт.

В администрации напомнили, что устройство подходов к Коммунальному мосту происходило зимой, в связи с этим покрытие проезжей части выполнено во временном варианте. Из-за большого машинопотока, перепадов температуры и несоблюдения большегрузами тоннажа на въездах возникли дорожные дефекты.