Губернатор Томской области поручил назначить УК в новом доме на Целинном

В ходе встречи глава региона начал разбираться в причинах сложившейся ситуации. Фото: "КП" Архив

В ходе открытого приема с губернатором Томской области Владимиром Мазуром жители региона задают насущные вопросы. В этот раз на встречу пришли жители Томска с Целинного,29. Об этом рассказал глава региона в своём телеграм-канале.

"Ольга Петровна Лебедева с ноября живет в доме на Целинном, 29, который мы построили для расселения аварийного жилья. Квартира у неё однокомнатная – небольшая, чего нельзя сказать о коммунальных платежах. И такая проблема у всех жителей нового дома", - рассказал Владимир Мазур.

В ходе встречи глава региона начал разбираться в причинах сложившейся ситуации. Оказалось, что томичи платят за свет и воду не по счетчикам, а по нормативу.

Кроме того, учетные приборы стоят в квартирах, но опломбировать их не получается, так как у дома нет управляющей компании. В связи с этим Владимир Мазур поручил мэрии назначить на Целинном управляющую компанию, а департаменту ЖКХ оказать помощь с опломбированием приборов учета и проработать возможность перерасчёта.

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