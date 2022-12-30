В Томской области в УФСИН заключили 43 государственных контракта на сумму более 41 млн рублей

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В 2022 году в Томской области в УФСИН заключили 43 государственных контракта на более 41 млн рублей. Осужденные привлекались к изготовлению мебели, пошиву спецодежды и к ремонту автотранспорта, сообщила пресс-служба управления журналисту "КП-Томск".

"С региональными и муниципальными заказчиками в 2022 году было заключено всего 43 государственных контракта на общую сумму 41 млн 792 тыс. рублей, на основании которых в региональных пенитенциарных учреждениях осуществлялись работы по ремонту автотранспорта, изготовлению малых архитектурных форм, изготовлению мебели, пошиву спецодежды и другие", - рассказали в УФСИН.

Помимо этого, в управлении добавили, что осужденные привлекались к благоустройству общественных пространств Томска в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В учреждениях изготавливали лавочки, урны, а также различные деревянные и металлические изделия.

В УФСИН добавили, что осужденные привлекаются к оплачиваемому труду на основании ст. 103 УИК РФ.