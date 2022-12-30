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НовостиОбщество30 декабря 2022 4:45

В Томской области вырос спрос на жилье

По востребованности жилья регион обгоняет Москву и Санкт-Петербург
Кирилл Колемасов
Самый большой рост среди всех регионов произошел в Томске

Самый большой рост среди всех регионов произошел в Томске

Фото: Анна Ковалёва

Федеральный портал «Мир Квартир» со ссылкой на собственное исследование рассказал, что в Томской области спрос на жилье вырос. Вместе с ним выросли и цены на аренду жилья.

Самый большой рост среди всех регионов произошел в Томске. По данным исследования, арендная ставка на 7,3% повысилась на однушки, 6,8% на двушки, 4,9% трешки. По уровню востребованности регион опережает Москву и Санкт-Петербург. Съемные дома и коттеджи в Томской области наоборот подешевели на 34,5%.

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