В 2022 году в Томской области снизилось производство лекарственных средств на 21,9%

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В Томской области в 2022 году за 11 месяцев был зафиксирован спад производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Оно снизилось на 21,9%, сообщают специалисты Томскстата.

Помимо этого, в регионе снизилось производство пара и горячей воды на 7,8%, однако производство электроэнергии увеличилось на 6,7%.

В пресс-службе Томскстата также уточнили, что производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 25,8%, электрического оборудования – на 25,2%, объёмы производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки увеличились на 6,2%.

Также отмечается, что на 55,7% увеличилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.