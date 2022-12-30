В Томской области с августа открытую приемную посетило 759 человек

За указанный период на встречи пришло 759 жителей региона. Фото: Анна Ковалёва

В Томской области с августа действует открытая приемная, на которую приходят жители региона и рассказывают о проблемных ситуациях. За указанный период на встречи пришло 759 жителей региона. Информацию об этом рассказал глава региона Владимир Мазур в своём телеграм-канале.

"Наша открытая приёмная работает с августа. 759 человек решили здесь свои проблемы. Но ещё многие ждут очереди. Поэтому я поручил заместителям, начальникам департаментов и главам муниципалитетов регулярно встречаться с людьми и отчитываться о сделанном", - рассказал губернатор Томской области.

Владимир Мазур в телеграм-канале рассказывает истории людей, которые уже обратились в приемную. В этот раз прдписчики прочитали обращение с Целинного,29.