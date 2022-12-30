Томич хотел купить в интернете предметы для компьютерной игры и потерял 90 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске 19-летний житель обратился в полицию по факту хищения денег, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Молодой человек увидел объявление в социальных сетях о продаже «скинов» (внешний вид предмета) для одной из компьютерных игр.

«Томич договорился с продавцом о покупке понравившихся ему моделей и перевел злоумышленнику стопроцентную предоплату. После чего последний перестал выходить на связь», - говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также: Мошенники похитили у двух пенсионеров из Томска почти один миллион рублей