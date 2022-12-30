В Томске ремонт шести участков дорог может стоить более 600 млн рублей

На эти цели будет направлено более 600 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске за 2023 год планируют отремонтировать шесть участков дорог, их общая протяженность составит 153 тысячи квадратных метров. На эти цели будет направлено более 600 миллионов рублей. Информацию об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что подрядчиков выберут после разработки проектно-сметной документации. Также добавляется, что конечный список дорог распределится после работы комиссии, предложений депутатов и горожан.

В данный момент ремонтировать будут дороги по следующим адресам: Беринга, Клюева, Дальне-Ключевская, участок от проспекта Кирова до улицы Красноармейской, 123а, Алтайская от улицы Льва Толстого до улицы Елизаровых, Киевская от проспекта Фрунзе до улицы Сибирская.

Первостепенными объектами, которые подлежат ремонту, будут магистрали, ведущие к социально значимым объектам.

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