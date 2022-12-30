Томские спасатели выехали на помощь автомобилистам после сигнала с ГЛОНАСС

Фото: ОГБУ"ТО ПСС"

В Томске вечером четверга, 29 декабря, у автомобилей на дорогах региона сработал сигнал с глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), которая установлена во многих современных моделях. Томские спасатели выехали на помощь, об этом сообщается в телеграм-канале ОГБУ"ТО ПСС".

"Сегодня поступило два сообщения о датчике системы ГЛОНАСС, который сработал будто автомобиль перевернулся и требуется помощь. Модуль был перевернут в автомобилях пользователями", - говорится в сообщении.

Как отмечается в телеграм-канале, водители не были в бедствии, однако были повреждены датчики внутри машины. Помощь спасателей владельцам автомобилей не понадобилась.

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