Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 1:16

Томские спасатели выехали на помощь автомобилистам после сигнала с ГЛОНАСС

Помощь владельцам авто не понадобилась
Алёна ГОЛЕВА
Фото: ОГБУ"ТО ПСС"

Фото: ОГБУ"ТО ПСС"

В Томске вечером четверга, 29 декабря, у автомобилей на дорогах региона сработал сигнал с глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), которая установлена во многих современных моделях. Томские спасатели выехали на помощь, об этом сообщается в телеграм-канале ОГБУ"ТО ПСС".

"Сегодня поступило два сообщения о датчике системы ГЛОНАСС, который сработал будто автомобиль перевернулся и требуется помощь. Модуль был перевернут в автомобилях пользователями", - говорится в сообщении.

Как отмечается в телеграм-канале, водители не были в бедствии, однако были повреждены датчики внутри машины. Помощь спасателей владельцам автомобилей не понадобилась.

Читайте также: Томские спасатели получили пять новых пожарных машин